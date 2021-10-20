Москва, , 12:55 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил партии «Зелёных» в Бундестаге обсудить ситуацию на рынке газа.

«Учитывая, что заявления делают наши коллеги-депутаты из Германии, правильно предложить обсудить этот вопрос в рамках межпарламентского диалога. Тем более с Бундестагом мы эффективно работаем на уровне профильных комитетов, фракций, группы по связям с парламентом ФРГ. Причем с нашей стороны ее возглавляет председатель комитета по энергетике — Павел Завальный», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он пригласил коллег к диалогу в любом формате — очно или в ВКС.

Российская Федерация ведет предсказуемую политику в вопросах выполнения всех своих обязательств. Россия наращивает объемы поставок газа — за 9 месяцев текущего года на 15%. И, как подчеркнул президент Владимир Путин, не было ни одного отказа на просьбы их увеличить, добавил Володин.

Спикер Госдумы призвал помнить, что все мы живем в одном общеевропейском доме: и Россия, и Германия, и другие страны, и от эффективности диалога многое зависит.