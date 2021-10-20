Москва, 20 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Зюзинский суд Москвы вынес решение по административному делу о пропаганде наркотиков в роликах YouTube-блогера Юрия Дудя, передаёт 20 октября корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот видео YouTube канала @ вДудь Юрий Дудь

По решению суда наложен штраф в размере 100 тысяч рублей. Его признали виновным в пропаганде наркотиков с помощью интернета (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Юрий Дудь 20 октября не пришёл на заседание в Зюзинском суде Москвы.

Ранее директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что специалисты сделали вывод о пропаганде наркотических веществ в двух интервью Юрия Дудя — с рэпером Алишером Моргенштерном и блогером Иваном Рудским.