Омск, 20 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области COVID-19 диагностировали у 402 человек. Об этом ИА REGNUM 20 октября сообщили в минздраве региона.

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По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии в Омской области выявили 92 111 носителей коронавируса, выздоровели 72 648 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 2361 фамилией.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в регионе было подтверждено 398 случаев заражения коронавирусом.