Токио, 20 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Компания Honda представила спортивную версию седана Civic нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Honda Honda Civic Si

Honda Civic Si одиннадцатого поколения оснащается модернизированным бензиновым турбированным двигателем на 1,5 л, усиленной тормозной системой и механической трансмиссией.

По сравнению с предшественником данная версия стала мощнее на пять лошадиных сил. Так, отдача мотора возросла с 208 до 203 л. с.

Мотор идёт в паре с шестиступенчатой «механикой». Также модель получила электронную надстройку, которая автоматически подбирает оптимальную скорость вращения коленвала при переключениях вниз (как у версии Type R).

Экстерьер новинки отличается от стандартной версии Civic оригинальными черными колесными дисками на 18 дюймов, другим рисунком светодиодной головной оптики, черными корпусами зеркал, новой радиаторной решеткой и двумя патрубками вместо одного. Кроме того, на крышке багажника появился спойлер.

Ранее появилась информация, что Honda может выпустить модель Integra нового поколения в виде седана и купе.

Читайте также: Дрэг-заезд между пикапом Hyundai Santa Cruz и Honda Ridgeline — видео