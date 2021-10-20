Берлин, 20 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Президент Германского федерального банка (Бундесбанка) Йенс Вайдман подал прошение об отставке. Об этом 20 октября сообщается в заявлении, обнародованном на сайте немецкого регулятора.

Chatham House Йенс Вайдман

«Президент Бундесбанка Йенс Вайдман сегодня попросил федерального президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера освободить его от исполнения обязанностей к 31 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Вайдман принял такое решение по личным причинам.

«Я пришел к выводу, что спустя более чем десять лет настал хороший момент, чтобы открыть новую страницу — как для Бундесбанка, так и для меня лично», — отметил глава Бундесбанка в письме к сотрудникам финансовой структуры, текст которого приводит пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в письме министру внутренних дел Польши Мариушу Каминьскому поблагодарил польскую Пограничную службу за охрану границы с Белоруссией.