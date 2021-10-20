Москва, 20 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов подписал соглашение о сотрудничестве с ректором медицинского университета им. Сеченова Петром Глыбочко. Достигнуть договоренностей о взаимодействии удалось благодаря поддержке депутата Госдумы РФ Ирины Яровой («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в правительстве Камчатки.

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«Это большое, глобальное соглашение, которое может стать судьбоносным. Оно станет новой точкой отсчета в решении очень сложных и назревших для Камчатки вопросов по обеспечению системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами и оказанию качественной медицинской помощи жителем края», — прокомментировала Ирина Яровая.

Благодаря подписанному соглашению на базе школы №33 в Петропавловске-Камчатском появится медицинский предуниверсарий, в котором школьники смогут углубленно изучать профильные предметы, готовиться к участию в олимпиадах и дальнейшему поступлению в вузы.

Медработники Камчатки будут проходить в университете им. Сеченова переподготовку, а жители региона смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь на базе учреждений вуза.

«Возможность получить в ведущей российской клинике высококвалифицированную, высококачественную помощь в тех случаях, когда это требуется, дорогого стоит. И, конечно, подготовка кадров — приоритет для нас. Кроме этого, очень важно, что Сеченовский университет — это ещё и центр современных компетенций. Он сможет оказать содействие в трансформации системы здравоохранения на Камчатке. А это главная задача, которая перед нами стоит!» — подчеркнул Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в рамках «Часа субъекта РФ» 20 октября отметила качественную подготовку камчатской делегации и большую роль губернатора Камчатки Владимира Солодова в успешном развитии региона.