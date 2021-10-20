Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Петербурге полностью прошли цикл вакцинации от коронавирусной инфекции 1 млн 800 тыс. 829 человек, сообщили 20 октября в Смольном. Ранее Петербургу в Минздраве России поставили задачу привить не менее 3,5 млн человек, или 65% населения. Таким образом, план выполнен чуть более чем на 51%.

Дарья Драй ИА REGNUM Городской центр вакцинации. Петербург

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За последние сутки первую часть двухкомпонентной вакцины от коронавируса получили 4738 человек. Полностью привились за минувший день 8394 человека (вторым компонентом двухкомпонентной вакцины или вакциной «Спутник лайт»).

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Запас вакцины в Петербурге на 20 октября составляет 844 тыс. доз. По мнению городского комздрава, этого должно хватить до конца года. В предыдущую неделю прививку делали примерно 7 тыс. человек в день, однако после решения о введении QR-кодов поток желающих привиться существенно вырос.