Самара, 20 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Доходы областного бюджета в 2022 году могут составить более 183 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов на расширенном заседании областного правительства.

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По его словам, согласно прогнозам, в 2022 году ожидается поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в размере 183 млрд 899 млн рублей.

«Относительно фактических поступлений 2020 года объем доходов в 2022 году увеличивается на 37,9 миллиарда рублей. Рост по сравнению с плановыми показателями текущего года — 14,8%», — сообщил он.

По словам главы региона Дмитрия Азарова, планомерное увеличение доходов регионального бюджета во много происходит благодаря поддержки президента России, национальным проектам.

«Но и региональный бюджет по собственным, так называемым, доходам растет каждый год и прирост здесь заметный. Мы создали уже определенную «подушку безопасности» и запас прочности. Увеличивая доходы, мы сокращали госдолг, увеличивали социальные обязательства и финансирование капитальных вложений», — отметил он.