Ростов-на-Дону, 20 октября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Ростовской области подтверждено 582 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона 20 октября. Сутками ранее, 19 октября, сообщалось о 587 инфицированных.

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Лидируют по суточному числу заразившихся Ростов-на-Дону (205 новых случаев), Таганрог и Шахты (25 и 24 соответственно). Более 38% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 18,7% составляют дети.

Всего в Ростовской области подтверждено 149 403 случая заражения, выздоровели 126 217 человек, скончались 7 388 человек, в том числе смерть 30 пациентов подтверждена за минувшие сутки. В стационарах на лечении остаются 4885 пациентов, в том числе на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 52 человека, на неинвазивной ИВЛ — 382 человека.