Подгорица, 20 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Финансовое положение Черногории, которое ухудшилось еще до пандемии, пострадало из-за крупных инфраструктурных проектов, говорится в отчете Европейской комиссии (ЕК) о прогрессе Черногории.

Падение

Как указывается, с начала строительства первого участка автодороги Бар-Боляре в 2015 году бюджетный дефицит оставался высоким, в среднем 4,6 процента ВВП в год в период с 2015 по 2019 год.

«Резкий спад экономики в сочетании с мерами государственной поддержки привел к большому бюджетному дефициту в 11 процентов ВВП в 2020 году. Наиболее сильное негативное влияние наблюдалось на выручку из-за убытков от туристического сезона. Расходы выросли на 4,8 процента по сравнению с прошлым годом из-за мер фискальной поддержки», — говорится в заявлении Европейской комиссии.

В администрации Брюсселя напоминают, что министерство финансов и социальной защиты Черногории одобрило временное финансирование на первые шесть месяцев 2021 года, поскольку принятие госбюджета было отложено.

Добавляется, что Черногория «столкнулась с серьезным кризисом при исключительных обстоятельствах».

«Небольшая экономика, зависящая от туризма, столкнулась с серьезным потрясением, в то время как и без того слабые государственные финансы ограничили доступное фискальное пространство. Однако реакция правительства на кризис была своевременной и целенаправленной, с корректировкой охвата по мере развития ситуации», — заявила Европейская комиссия, добавив, что новая администрация избежала радикальных изменений и приняла довольно осторожную экономическую и фискальную политику.