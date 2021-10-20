Курган, 20 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 185 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 62 зафиксированы в Кургане, сообщает 20 октября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 182 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 20 октября 2021 года выявлено 36 759 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 20 октября вылечились 32 518 человек, скончались 772 пациента с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).