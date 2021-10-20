Тбилиси, , 12:42 — REGNUM Лидеры неправительственных организаций (НПО) Грузии прибыли на встречу с послом Евросоюза в Тбилиси Карлом Харцелем для консультаций. Об этом 20 октября сообщила журналистам глава НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Она сообщила, что темой встречи будет второй тур выборов в органы самоуправления, который пройдет в Грузии 30 октября. В ЕС вызывает беспокойство накал обстановки в стране перед выборами.

«Наверное, услышим от партнёров рекомендации, чтобы второй тур прошел в спокойной обстановке и граждане смогли проголосовать, и было меньше тех проблем, которые мы видели в первом туре», — сказала Долидзе.

Напомним, первый тур местных выборов в Грузии прошел 2 октября. К этой дате в страну вернулся Саакашвили, чтобы поддержать свою партию «Единое национальное движение» (ЕНД). Экс-президента задержали и поместили под стражу, так как он заочно был признан виновным в ряде преступлений. Саакашвили заявляет, что победа ЕНД партии на выборах поможет ему выйти на свободу.