Тбилиси, 20 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Лидеры неправительственных организаций (НПО) Грузии прибыли на встречу с послом Евросоюза в Тбилиси Карлом Харцелем для консультаций. Об этом 20 октября сообщила журналистам глава НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Она сообщила, что темой встречи будет второй тур выборов в органы самоуправления, который пройдет в Грузии 30 октября. В ЕС вызывает беспокойство накал обстановки в стране перед выборами.

«Наверное, услышим от партнёров рекомендации, чтобы второй тур прошел в спокойной обстановке и граждане смогли проголосовать, и было меньше тех проблем, которые мы видели в первом туре», — сказала Долидзе.

Напомним, первый тур местных выборов в Грузии прошел 2 октября. К этой дате в страну вернулся Саакашвили, чтобы поддержать свою партию «Единое национальное движение» (ЕНД). Экс-президента задержали и поместили под стражу, так как он заочно был признан виновным в ряде преступлений. Саакашвили заявляет, что победа ЕНД партии на выборах поможет ему выйти на свободу.