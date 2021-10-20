Москва, 20 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. На сегодняшний день более полумиллиона медиков в России работают с пациентами, которые заражены коронавирусом. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

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«Порядка 600−650 тысяч человек», — сказал Мурашко в ответ на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что система здравоохранения в стране работает «с очень большой нагрузкой», и выход из ситуации — снижение числа заболевших лиц, в частности, путём вакцинации: «Это самый главный путь, а не проверять, сколько система сможет еще [выдержать], это неправильный подход».