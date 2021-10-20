Красноярск, 20 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали 22 человека. Об этом 22 октября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

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Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Красноярском крае на сегодняшний день — 6278 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе подтверждено 523 случая заражения коронавирусом (124 547 за весь период), выздоровели 415 человек (110 243).