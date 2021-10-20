Иркутск, 20 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Иркутской области возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений сотрудниками областного лесхоза. Как сообщает 20 октября территориальное СУ СК РФ, по итогам проверок прокуратуры и УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области выяснилось, что в сентябре 2020 года должностные лица АУ «Лесхоз Иркутской области», имеющие право распоряжения средствами учреждения, растратили более 600 тысяч рублей на цели, не связанные с деятельностью лесхоза.

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Кроме того, в 2020 году должностные лица, которые вправе принимать меры стимулирующего характера в отношении подчиненных работников, в отсутствие оснований, в нарушение установленного порядка при наличии задолженностей по заработной плате и иным обязательным платежам, выплатили четверым сотрудникам учреждения (из числа руководителей), премии на общую сумму более 600 тысяч рублей, чем превысили свои должностные полномочия.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления виновных лиц. Следователями СК совместно с сотрудниками МВД в областном лесхозе проведены обыски, изъяты документы.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Иркутская таможня совместно с Восточно-Сибирским ЛУ МВД на транспорте выявила ещё четыре эпизода контрабанды древесины из Прибайкалья в Китай организованной преступной группой.

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