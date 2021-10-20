Москва, 20 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В России с 2007 года следователи раскрыли более 90 тысяч преступлений прошлых лет. Об этом сообщил заместитель руководителя главного управления криминалистики СКР Анатолий Сазонов.

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С момента образования ведомства из органов прокуратуры в следственные органы было передано свыше 208 тысяч уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет, среди них — 94,5 тысячи убийств.

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«За период существования ведомства мы раскрыли более 90 тысяч таких преступлений, из них — более девяти тысяч убийств», — уточнил в беседе с РИА Новости Сазонов.

Так, в 2020 году следователи раскрыли 276 серий, состоящих из более чем двух тысяч преступлений. Большая часть из них — 182 серии преступлений против половой неприкосновенности (общее число эпизодов — почти 1,5 тысячи).

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2020 году, по данным Генпрокуратуры РФ, нераскрытыми остались 963 тысячипреступлений.