Ростов-на-Дону, 20 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Ростовской области военные развернули дополнительно 80 койко-мест для стационарного лечения тяжелобольных новой коронавирусной инфекцией — пациентов принимает 1602 военный клинический госпиталь Южного военного округа. Об этом сообщили 20 октября в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Приходится иметь дело с пациентами, которые переносят заболевание COVID-19 в тяжелой форме, им требуется интенсивная терапия на протяжении длительного времени. При этом среди тяжелых больных нет ни одного вакцинированного», — сообщил начальник госпиталя полковник медицинской службы Валерий Кокоев.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 582 и на утро 20 октября нарастающим итогом достигло 149 403. Коэффициент распространения инфекции — 1,08. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 3559.

По данным на 20 октября, в Ростовской области за сутки зарегистрировано 582 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стационарах региона с ковидом остаются 4 885 пациентов.