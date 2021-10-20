Кострома, 20 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Костроме начала работать специальная телефонная линия для граждан. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Наталья Диева Проверка на входе в ресторан

По телефону 35−10−70 костромичей просят сообщать о несоблюдении масочного режима и допуске посетителей в общественные места без QR-кодов, сертификатов о профилактических прививках и подтверждающих их принадлежность документов.

Принимать сигналы будут специалисты управления муниципальных инспекций с 10 до 13 часов в будние дни.