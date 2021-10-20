Петрозаводск, 20 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В двух крупных торговых центрах Петрозаводска открылись прививочных пункты, где можно вакцинироваться от коронавируса. Об этом 20 октября сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Vk.com/aparfenchikov Новый пункт вакцинации в Петрозаводске

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По его словам, сделать прививку можно в новом пункте «Леруа Мерлен» на Лесном проспекте, 49, — с 16:00 до 18:30 часов в будние дни и с 10:00 до 13:00 часов — в субботу. А также в магазине «Магнит Семейный» на улице Казарменской в центре Петрозаводска — с 17:00 до 20:00 мск в будние дни, в субботу и воскресенье — с 12:00 до 17:00 мск.

«Обслуживать пункты будут специалисты городских поликлиник № 3 и 4, — уточнил Парфенчиков, отметив, что, как показала практика, пункты вакцинации в ТЦ удобны жителям. — Большой популярностью пользуется пункт в ТРЦ «Лотос Плаза» и ТЦ «Тетрис».

Вакцинироваться от коронавируса можно во всех поликлиниках и их филиалах. Продолжают работу и мобильные выездные бригады в районах Карелии. Пункты вакцинации, в том числе мобильные, обеспечены вакциной в достаточном количестве.

На сегодняшний день в Карелии полностью привиты 200 537 человек — 41,4% от всего взрослого населения, первым компонентом — 212 261 человек — 43,8%. Для хорошей иммунной прослойки, позволяющей противостоять эпидемии, по мнению эпидемиологов, необходимо привить против коронавируса не менее 80% взрослого населения. Таким образом, непривитыми остаются еще 175 249 человек.