Берлин, 20 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Кандидатуру Бэрбель Бас на пост главы Бундестага нового, 20-го созыва собирается выдвинуть Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Об этом 20 октября сообщает телеканал ARD со ссылкой на источники.

Бундестаг

При этом Бас, в случае занятия ею этого поста, заменит на нем Вольфганга Шойбле (Христианско-демократический союз) и СДПГ, как партия, выигравшая выборы и ставшая наиболее крупной фракцией в Бундестаге, будет иметь право выдвинуть кандидатуру на эту должность.

Также указывается, что Рольф Мютцених, которого вначале рассматривали кандидатом на этот пост, останется главой парламентской фракции СДПГ.

Отметим, учредительное заседание парламента ФРГ состоится 26 октября и в ходе него будет утвержден порядок работы парламента, а также проведены выборы глава парламента и его заместителей.