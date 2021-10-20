София, 20 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Представители Болгарской ассоциации заведений общественного питания и ресторанного бизнеса (АЗПР) объявили о намерении игнорировать указ временного правительства Болгарии о введении в стране дополнительных карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом 20 октября сообщило Болгарское телевидение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Как заявило руководство АЗПР, подконтрольные структуре рестораны и кафе в Софии, Пловдиве, Бургасе и других крупных городах страны станут принимать посетителей без проверки так называемых «зеленых сертификатов» и соблюдения соответствующих дистанционных правил.

«В нашей стране вакцинировано всего 20% населения, глупо полагать, что все остальные граждане будут сидеть дома, — сказал председатель Ассоциации Ричард Алибегов. — Если мы начнем отказывать «непривитым» клиентам в обслуживании, то уже через несколько недель окажемся на грани банкротства».

По мнению Алибегова, в данном контексте власти не смогут противостоять «массовому бойкоту со стороны рестораторов».

Напомним, с 21 октября в Болгарии вводится система «зеленых сертификатов» — документов, подтверждающий факт вакцинации от COVID-19 или прохождения ПЦР-тестов на наличие антител. В рамках новых правил работа общественных заведений, включая кинотеатры, спортивные залы и кафе будет существенно ограничена.