Рязань, 20 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Продовольствие и промышленные товары в качестве гуманитарной помощи Сирии передала в министерство обороны РФ Рязанская область, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

Груз формировали областные министерства промышленности и экономического развития и сельского хозяйства и продовольствия. В арабскую республику направили муку, ячменную крупу, молочную продукцию, сахар-песок. Часть организаций на безвозмездной основе предоставили товары для детского творчества, медицинские и детские санитарно-гигиенические изделия.

Совещание о помощи в решении гуманитарных проблем Сирии организовало в сентябре 2021 года минобороны РФ. Ведомство же займётся доставкой рязанских товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, Рязанская область также передала подарки победителям конкурса «Россия-Сирия глазами сирийских детей».