Уфа, 20 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Сильные дожди, переходящие в мокрый снег, ожидаются в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

brunchri13 Снег

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Сообщается, что днем 20 октября в некоторых районах республики ожидается сильный дождь, переходящий в снег.

Днем 21 октября порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду, на дорогах возможна гололедица. В это день также может пройти небольшой мокрый снег.

«В отдельных горных районах установление временного снежного покрова», — говорится в сообщении пресс-службы. Ветер ожидается с порывами до порывы 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью может опуститься до 0 °C.

На некоторых участках автотрасс ожидается гололедица и ухудшение видимости в осадках до одного км.