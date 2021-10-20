Тбилиси, 20 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Евросоюз готов вкладывать инвестиции в экономику Грузии, но при условии, что судебная система в стране будет развиваться в соответствии с европейскими представлениям о ней. Об этом 20 октября заявил глава директората Европейской комиссии по вопросам добрососедства и институционального строительства Лоуренс Мередит на брифинге в центре ЕС в Тбилиси.

Грузия и Евросоюз

«Нашим инвестициям в Грузии должен сопутствовать четкий прогресс в судебной реформе, в реформе публичного управления и в сфере прав человека», — сказал Мередит.

Он заявил, что следование советам от Евросоюза якобы поможет сделать Грузию демократичной и процветающей. По словам Мередита, помощь ЕС пойдет на пользу жителям страны. В рамках его визита будут запущены пять проектов. Они будут касаться Чёрного моря, укрепления связей и цифровых услуг.

Напомним, Евросоюз требует от Грузии провести судебную реформу, которая должна сделать судебную систему страны независимой от властей. Законопроект о реформе находится на рассмотрении в грузинском парламенте.