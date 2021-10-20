20 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что США остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны.

Мирослава Романенко, , 13:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский был принят министром обороны США Ллойдом Остином и выразил горячую благодарность Вашингтону за помощь для украинских вооруженных сил «с целью противодействия российской агрессии», сообщает 19 октября официальный сайт офиса президента Украины

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Встреча главы Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином прошла в Киеве.

«Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны», — цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента Украины.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах издания «Шарий.net» и канала «112 Украина». Многие привели примеры стран, для которых США также были «партнером в сфере безопасности». Одним из последних таких примеров комментирующие привели Афганистан.

«США такой же главный партнер Украины в сфере обороны, как и Афганистана… Помни об этом, Киев… Афганистана — тоже», — написал Тарас Т.

«Какие «партнёры», такая и безопасность», — отреагировал Александр Д.

«Афганистан подтвердит!» — добавил Максим В.

«С такими друзьями и врагов не надо», — пишет Алексей Д.

«США ещё какой партнёр, на войну металлолома всегда подкинут…» — отметила Лариса М.

«Когда об Америке говорят, что они друзья, партнёры и т.д. Украины, хочется сказать «чур их, чур» и плюнуть через левое плечо…» — написала Виктория К.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин President.gov.ua

«Украина не только партнер по безопасности, — она «защищает» Европу и, если надо, то «защитит» и Америку. Слава США и ее гетману», — шутит Валерий Е.

«Не перестаю ржать… современная версия «галантерейщик и кардинал», — добавил Коля К.

«У Афганистана тоже был партнёр №1!..» — отметил Юрий Семёнович.

«Целый президент лебезит перед министром обороны…» — отреагировал Никола С.

«А можно было бы не иметь врагов… что гораздо безопаснее», — считает Vladyslav T.

«Ошибочка! Вы — майданные, проштатовские, вороватые прихвостни, — не Украина, — вы ее враги!» — отреагировал Андрей З.

«Как он смеет заискивать перед этим Кинг-Конгом (вероятно, речь о министре обороны США — М .Р.)? Он же президент страны! Он что, не понимает, что США нужна война с Россией на нашей территории?» — задалась вопросом Наталья Ч.

«…Заверил в решительной поддержке со стороны Вашингтона… Американцы это говорили Ираку, Ливии, Афгану, — главное верить!» — написала Маргарита Х.

«Они всем хорошо говорят, а потом бомбят, как Югославию, Вьетнам, скидывают атомные бомбы на Японию, а теперь нам мозги компостируют своей любовью», — ответила Маргарите Х. Лена Г.

«Не по рангу президенту встречаться с министром обороны даже США…» — считает Александр Л.

«Где США, там всегда выходит *опа…» — добавил Владимир О.

Афганцы в аэропорту Кабула (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

«Президент страны на инструктаже у министерства обороны США», — написал Leo V.

«Неужели шут не понимает, что Америка провоцирует войну Украины с Россией? С какой стати они стали взасос любить Украину и накачивать оружием? Янки в Донбассе натворили дел, им мало… Украина, не дергай медведя за усы на свою голову. Янки умоют руки», — подытожил Вацлав Б.

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