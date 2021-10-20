Москва, 20 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Такой вид бизнеса, как «план по штрафам» при пополнении бюджетной системы может обернуться «палочной системой», его пора сворачивать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дорожные камеры

Согласно проекту федерального бюджета, в 2022 году планируется получить с граждан и организаций штрафов на сумму свыше 83 млрд рублей, в 2024 эта цифра возрастёт до 87 млрд.

«Похвальная щепетильность авторов проекта по части дележки шкуры неубитого медведя. Только вот такой подход в части доходов от штрафов на практике может обернуться возрождением печально известной «палочной системы», когда правоохранительные и надзорные органы планировали выявление и наказание нарушителей», — отметил Миронов.

Вместе с принятием планов будут только множиться фото‑ и видеокамеры на дорогах страны, которые приносят миллиарды в виде штрафов.

«Очень часто, к сожалению, главный смысл таких устройств и политики в сфере дорожного движения не в том, чтобы улучшишь ситуацию с аварийностью, а в том, чтобы сначала вынудить водителей нарушать правила, а потом сдирать с них побольше штрафов. Причем доходы идут не только в бюджет, но и коммерческим структурам, которые обслуживают эти камеры», — отметил парламентарий.

«Такой вид бизнеса и способ пополнения бюджета надо сворачивать, как и различные планы по штрафам. Эти показатели могут быть использованы только как прогнозная оценка, но не как обязательная к исполнению норма бюджета», — подчеркнул Миронов.

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