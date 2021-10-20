Джакарта, , 12:26 — REGNUM Посол Европейского союза в Индонезии Винсент Пикет в качестве одной из форм поддержки политики вредных выбросов в атмосферу обзавелся электромобилем, сообщает Rakyat Merdeka.

Электромобиль

Автомобиль был приобретен по специальному ценовому предложению для дипломатов, послов и членов международных организаций.

Ранее посол Европейского союза при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Игорь Дрисман принял участие в посадке мангровых деревьев. Посадка мангровых зарослей — одно из реальных действий по борьбе с изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поставил цель привить к концу года 70% населения.

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