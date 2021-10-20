Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Многокилометровый затор образовался на кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга из-за ДТП с одним пострадавшим. Об этом 20 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад». ДТП на КАД

По предварительным данным, ДТП произошло около 10:00 мск на 42 км внутреннего кольца КАД. В результате столкновения трех двигавшихся в попутном направлении легковых автомобилей пострадал один человек.

«Поврежденные машины занимают полосу безопасности, первую и вторую полосы. Затор около 6 км», — пояснили в пресс-службе.