Боровск, Калужская область, 20 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Калужской области завершился второй региональный этап ежегодного всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый — 2021». Об этом 20 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф Лучший участковый Калужской области, старший лейтенант полиции Сергей Оксенчук

По результатам всеобщего голосования наибольшее большее количество голосов — 4028 — было отдано старшему участковому уполномоченному полиции отделения полиции ОМВД России по Боровскому району, старшему лейтенанту полиции Сергею Оксенчуку, который представит Калужскую область на всероссийском этапе конкурса.

Сергей Оксенчук 12 лет служит в органах внутренних дел. Три года из них он посвятил службе участковых уполномоченных. За высокие показатели в своей служебной деятельности старший лейтенант полиции награжден медалью МВД «За отличие в службе» 3 степени и удостоен благодарности губернатора области. В настоящее время старший участковый уполномоченный полиции обслуживает территорию города Балабаново с населением в 3446 человек.

«Спокойствие жителей, порядок на территории, уважение и доверие граждан, проживающих на административном участке — главный показатель работы участкового», — отметил Сергей Оксенчук.