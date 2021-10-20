Москва, 20 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Агитация вакцинации от коронавируса в России содержит в большей степени элемент пропаганды, нежели грамотной работы с населением. Об этом 20 октября заявил президент исследовательского центра «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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«Недостаток внятной информации, информационный шквал даже на тех ресурсах, которые должны были отстаивать общественную и государственную политику, там скорее был больше элемент пропаганды, чем разъяснительной кампании», — сказал социолог.

По его словам, гораздо эффективнее было бы собирать экспертные мнения, аргументировать их экспертным сообществом и транслировать на отдельные группы населения. Эти меры позволили бы добиться более высоких показателей вакцинации от COVID-19 недели сейчас.

«В интернете вирусно востребованы мнения, которые основаны на негативе, хайпе. Так будет всегда. Это последствия глобализации информации. На это надо отвечать более аргументированной позицией, экспертной. Но нет специализированного медицинского источника (у СМИ — прим. ИА REGNUM). Такое ощущение, что какой-то паралич управляемости. Все ждут чего-то сверху, что опять объявят локдаун и дальше информационная пирамида просто рассыпается», — отметил Милехин.