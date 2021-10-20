Москва, , 12:21 — REGNUM В комитете Госдумы по охране здоровья предостерегают от перекосов в заработных платах медработников по регионам с реализацией новой системы оплаты труда, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Необходимо предусмотреть, чтобы разница в зарплатах не стала еще больше», — заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

Он привел в пример неудачные попытки выровнять бюджетную систему страны.

С 1 ноября новая отраслевая система оплаты труда медицинских работников будет тестироваться в пилотном проекте в семи регионах страны. Новая система расчета заработной платы включает оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты.

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