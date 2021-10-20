Кеноша, США, 20 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В результате стрельбы, произошедшей в городе Кеноша в американском штате Висконсин, погибли три человека и еще двое были ранены. Об этом 20 октября сообщает местная полиция на своей странице в соцсети Twitter.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

«Мы можем подтвердить смерть троих (человек). Еще двое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным полиции, произошедшее — это единичный случай, «не представляющий угрозы для общества», при этом данные об обстоятельствах и причинах стрельбы не приводится. По факту происшествия ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно, что по меньшей мере 11 человек стали жертвами перестрелок в питейных заведениях в США в течение 16 и 17 октября.