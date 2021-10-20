Екатеринбург, 20 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. При тушении пожаров в Свердловской области не требуется помощи волонтеров. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС.

03.mchs.gov.ru Лесной пожар

Необходимость задействовать только профессионалов при тушении торфяников обусловлена опасностью провалиться. Поэтому невозможно допустить волонтёров к такой работе, отметили в ведомстве.

В области продолжается ликвидация торфяных пожаров. На южной окраине Екатеринбурга в устранении очагов задействованы более 200 человек — в том числе сотрудники МЧС и специалисты Уральской авиационной охраны лесов.

Торфяники горят с 11 октября. В регионе действует особый противопожарный режим.