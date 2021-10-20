Или работайте, или банкротьте — авиакомпанию «Якутия» подвергнут аудиту
Якутск, 20 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Депутат Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров считает, что региональную авиакомпанию необходимо подвергнуть аудиторской проверке. С таким предложением он выступил на заседании законодательного органа республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.
Читайте также: С самолётом авиакомпании «Якутия» произошло второе ЧП за сутки
На сессии рассматривался вопрос о выделении «Якутии» очередного бюджетного транша в 570 млн рублей. Депутаты приняли решение одобрить финансирование, но при этом провести аудит компании.
Он отметил, что в бюджете на 2021 на поддержку авиакомпании «Якутия» заложено более 1,5 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Якутия» не обслуживает своевременно самолёты Sukhoi Superjet 100, и это может стать причиной их изъятия из эксплуатации. Об этом заявил на заседании Госсовета РФ по транспорту министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. Он подчеркнул, что из-за неэффективного менеджмента в авиакомпании или по другим причинам на протяжении нескольких лет «Якутия» не занимается должным образом обслуживанием предоставленных ей отечественных самолётов.