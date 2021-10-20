Якутск, 20 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Депутат Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров считает, что региональную авиакомпанию необходимо подвергнуть аудиторской проверке. С таким предложением он выступил на заседании законодательного органа республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

E233renmei Самолет авиакомпании «Якутия»

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На сессии рассматривался вопрос о выделении «Якутии» очередного бюджетного транша в 570 млн рублей. Депутаты приняли решение одобрить финансирование, но при этом провести аудит компании.

«Мы выделили деньги — у нас появились сомнения. Мы отдаём исполнительной власти: проверьте наши измышления и примите решение. Или дальше работайте или банкротьте. Никто не говорит сразу банкротьте — проверьте, появились сомнения при изучении вопроса», — отметил Виктор Фёдоров.

Он отметил, что в бюджете на 2021 на поддержку авиакомпании «Якутия» заложено более 1,5 млрд рублей.

«Это с малого и среднего бизнеса можно стричь все шкуры, время от времени еще и закрывая, чтобы прочувствовали все прелести жизни, а вот в госкомпанию с чудовищно неэффективным менеджментом нужно закачивать и закачивать бабки», — прокомментировал ситуацию политолог и журналист республики Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Якутия» не обслуживает своевременно самолёты Sukhoi Superjet 100, и это может стать причиной их изъятия из эксплуатации. Об этом заявил на заседании Госсовета РФ по транспорту министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. Он подчеркнул, что из-за неэффективного менеджмента в авиакомпании или по другим причинам на протяжении нескольких лет «Якутия» не занимается должным образом обслуживанием предоставленных ей отечественных самолётов.