Вашингтон, 20 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 30 октября сообщает пресс-служба НХЛ.

Michael Miller Евгений Кузнецов в составе «Вашингтон Кэпиталз»

Кузнецов забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в матче с «Колорадо Эвеланш» (6:3). Он был признан лучшим игроком встречи.

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Первой звездой стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк, который оформил хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (6:5).

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Третьей звездой дня признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, на счету которого два гола и две передачи в игра против «Анахайм Дакс» (6:5).