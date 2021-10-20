Самара, 20 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Более 1,3 млн кв. метров жилья сдали в текущем году в Самарской области. Об этом 20 октября сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов на расширенном заседании областного правительства.

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По его словам, в текущем году в области план по вводу жилья на 19% превысил план прошлого года. При этом за девять месяцев в регионе было введено в эксплуатацию 1311 тыс. кв. м. жилья, что в 1,5 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Это составляет 77% от годового плана текущего года, пояснил он.

Богданов также отметил, что особое внимание власти региона уделяют повышению привлекательности и комфорта городов и районов области.

«В прошлом году нам удалось благоустроить 157 общественных пространств, в текущем уже 163. Также в текущем году будет облагорожено 313 дворовых территорий», — заявил министр.