Москва, 20 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В ближайшее время ожидается увеличение уровня заболеваемости туберкулёзом в России. Об этом на конференции «Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней: эпидемиологические, организационные и гигиенические аспекты» заявила директор ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава РФ, главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.

Giller Boris Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких

«Профосмотры у нас тоже были потеряны в прошлом году, и, по нашим данным, примерно 12% больных туберкулезом не были выявлены… Это значит, что в 2021 году мы ожидаем увеличения заболеваемости, причём увеличение заболеваемости запущенными формами, заразными формами», — сказала Васильева.

По её словам, на ранних стадиях эта болезнь не опасна, однако, как правило, пациент приходит к врачу уже с жалобами, и за это время он может заразить других.