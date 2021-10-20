20 октября 2021 | Время чтения 6 мин

Польское правительство загнало себя в угол с решением Конституционного трибунала, лишив себя денег, необходимых для укрепления своих шансов на выборах 2023 года. Все больше вероятность того, что правящая партия будет готова пожертвовать не только фондами ЕС, но даже членством Польши в ЕС, просто чтобы удержаться у власти.

Максим Исаев, , 19:32 — REGNUM После распада Советского Союза самой большой мечтой Польши было присоединиться к Европейскому союзу и НАТО. Измученные нацизмом, а затем коммунизмом поляки стремились начать всё сначала, а членство в НАТО и ЕС стало целью, выходящей за рамки политики, пишет Славомир Сераковский в статье, вышедшей 19 октября в Project Syndicate.

Развал Евросоюза Иван Шилов © ИА REGNUM

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Членство в ЕС считалось настолько важным, что польские либералы демонстративно воздерживались от обсуждения спорных вопросов, касающихся истории Польши или католической церкви. Активное участие в этом процессе принимал даже папа Иоанн Павел II, продвигая лозунг «от Люблинской унии к Европейскому союзу», имея в виду пакт 1569 года, завершивший объединение Польши и Великого княжества Литовского. По нему сегодняшние Польша, Белоруссия и Украина составляли «единое демократически управляемое государство». В 2003 году более трех четвертей поляков проголосовали за членство в ЕС.

Восемнадцать лет спустя членство в ЕС поддерживают около 90% граждан. Таким образом, ЕС обладает более сильным демократическим мандатом, чем польское правительство, на стороне которого не было столько сторонников с 1989 года. Главным образом связано это с двумя факторами: с национальной безопасностью и экономикой. Многие считают, что ЕС — это гарант независимости Польши, которой на протяжении веков угрожали российские империалистические амбиции.

«Когда поляки видят, что Россия мучает Украину, они видят свою судьбу, если бы не ЕС и НАТО», — отметил польский журналист.

Анджей Дуда и Джо Байден на саммите НАТО Gov.pl

Точно так же поляки в значительной степени полагаются на ЕС в своем экономическом развитии. В 1989 году ВВП на душу населения на Украине был выше, чем в Польше. Сегодня ВВП на душу населения на Украине (по паритету покупательной способности) составляет $13 тыс. 60, а в Польше — $34 тыс. 265. Если бы Польша пошла по украинскому пути, ее экономика в настоящее время была бы на том же уровне, что и в 2001 году.

Бывшие сотрудники министерства финансов Польши Мирослав Гроницкий и Людвик Котецки из Европейского финансового конгресса подсчитали, что с момента вступления в ЕС в мае 2004 года по июль 2021 года Польша получила более €206,8 млрд ($240 млрд) через фонды сплочения. Это более чем вдвое превышает весь бюджет страны на 2021 год. А с учетом того, что правительство партии «Право и справедливость» (ПиС) договорилось о предоставлении Польше €160 млрд в течение следующих семи лет, страна, вероятно, останется крупнейшим бенефициаром средств ЕС в рамках блока.

По устоявшейся традиции, польское правительство уже заставило всю страну рекламными щитами, на которых была объявлена астрономическая сумма новых фондов в размере 770 миллиардов злотых. Оно не упоминало при этом, что деньги будут поступать из ЕС. Тем не менее, хотя рекламные щиты уже оплачены, средства ЕС не были обеспечены, потому что Европейская комиссия с тех пор приостановила одобрение Национального плана реконструкции Польши.

Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони заявил, что Европейская комиссия приостанавливает утверждение Польского национального плана реконструкции из-за постоянного подрыва принципа верховенства права в Польше. Последней каплей стало недавнее решение Конституционного трибунала, отрицавшее верховенство права ЕС — основы самого членства в ЕС. Уже согласившись поддержать обобществление (мутуализацию) долга, посредством которого будет финансироваться Национальный план реконструкции, Польша теперь может нести расходы фонда восстановления ЕС, не получая от них никаких выгод.

У ЕС есть все основания беспокоиться о нелиберальных и антидемократических реформах, которые польское правительство ПиС реализовало за последние шесть лет. Политизация польских судов правительством, например, имеет последствия, выходящие далеко за пределы Польши, поскольку ожидается, что судебные решения в одном государстве — члене ЕС будут признаны и исполнены во всех остальных. Более того, Польша дала понять, что не хочет выполнять постановления судов ЕС, направленные на защиту независимости судебной системы.

Сейм Польши (сс) Kancelaria Sejmu. Łukasz Błasikiewicz

В силу характера политического устройства Польши многие политики ПиС входят в состав Конституционного трибунала, в том числе авторы судебных реформ правительства Станислав Пиотрович и Кристина Павлович, которые однажды назвали флаг ЕС «тряпкой». Утечка электронных писем от начальника канцелярии, правой руки премьер-министра Матеуша Моравецкого, является убедительным доказательством того, что ПиС напрямую контролирует Юлию Пшилембскую, главу Трибунала. В просочившихся сообщениях политики ПиС сообщают о своих встречах с Пшилембской, в ходе которых они обсуждают назначения судей и другие решения. Следовательно, необходимо предположить, что лидеры ПиС продиктовали решение Трибунала, отвергающее верховенство закона ЕС.

Европейская комиссия ясно дала понять, что Польша должна пойти на попятную, чтобы получить средства ЕС. Но правительство ПиС не отступилось, даже наоборот. По словам Адама Глапинского, президента Национального банка Польши, Варшава «очень хорошо справится без средств ЕС».

Но зачем правительству рисковать своим планом реконструкции? Одним из факторов является недавнее решение группы депутатов во главе с Ярославом Говиным выйти из правящей коалиции. Таким образом, правительство попало в еще большую зависимость от группы депутатов во главе с министром юстиции Збигневом Зебро, который категорически выступает против любого соглашения с ЕС, согласно которому финансирование будет зависеть от соблюдения Польшей принципа верховенства права. Поскольку Зебро конкурирует с Моравецким за мантию стареющего лидера ПиС Ярослава Качиньского, он может извлечь политическую выгоду из провала подписанной нынешним правительством экономической инициативы, «Польской сделки», которая должна была финансироваться Национальным планом реконструкции.

Ярослав Качинский и Матеуш Моравецкий Pis.org.pl

По другую сторону находится оппозиция с ее новым лидером Дональдом Туском, бывшим премьер-министром Польши и бывшим президентом Европейского совета. Стратегия Туска состоит в том, чтобы предать гласности тот факт, что ПиС ведет страну к «Полекситу» — выходу Польши из ЕС. Похоже, до граждан начинает доходить суть его сигнала. Так, 10 октября, сразу после постановления Конституционного трибунала, в Варшаве собралось около 100 тыс. протестующих, и аналогичные демонстрации прошли в 120 других городах.

Что будет делать сейчас правительство, сказать сложно. Оно загнало себя в угол с решением Конституционного трибунала, лишив себя денег, необходимых для укрепления своих шансов на выборах 2023 года. Всё больше вероятность того, что ПиС будет готова пожертвовать не только фондами ЕС, но даже членством Польши в ЕС, просто чтобы удержаться у власти.