Луганск, 20 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Пожар произошёл на шахте «Молодогвардейская» в Луганской Народной Республике (ЛНР) 19 октября, более 140 горняков вывели на поверхность. Об этом сообщает 20 октября пресс-служба МЧС республики.

Smdnr.ru Шахта

Шахта находится в городе Молодогвардейске Краснодонского городского совета. Пожар на ней начался накануне в 13:10 (совпадает с мск) в одном из конвейерных ходков.

«В 15:46 на поверхность шахты выведен 141 человек», — сообщили в ведомстве.

Пожар потушили рано утром 20 октября, с возгоранием боролись 14 отделений спасателей. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре авария произошла на шахте в Свердловском районе ЛНР. В результате ЧП погибли и пострадали горняки.

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