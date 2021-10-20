Черкесск, 20 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. На курортах Карачаево-Черкесии у постояльцев гостиниц с 8 ноября будут требовать QR-коды о вакцинации или перенесенном COVID-19. О таких мерах властей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщила 20 октября пресс-служба главы и правительства региона.

Riadchikova Канатная дорога. Домбай

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«Заселиться в гостиницы и отели на курортах Карачаево-Черкесской Республики с 8 ноября можно будет при предъявлении QR-кодов о вакцинации или о перенесенном заболевании либо на основании справки о наличии медотвода от вакцинации», — говорится в сообщении.

Помимо гостиниц, QR-коды необходимы будут для посещения предприятий общественного питания, массовых спортивных и культурных мероприятий, проходящих в помещениях.