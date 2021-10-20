Москва, 20 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в рамках «Часа субъекта РФ» 20 октября обратила внимание на несоответствующий облик столицы Камчатки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

1maps.ru Петропавловск-Камчатский. Камчатский край

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«Туристическое направление перспективно для Камчатки. Проблем много и их надо решать. Благоустройством энергично начали заниматься. Но Петропавловск-Камчатский, его облик, его внешний вид не соответствуют столице такого замечательного края. Хотелось бы, чтобы более энергичными усилиями менялся облик столицы Камчатки», — высказала пожелания Валентина Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентина Матвиенко в рамках «Часа субъекта РФ» 20 октября отметила качественную подготовку камчатской делегации и большую роль губернатора Камчатки Владимира Солодова в успешном развитии региона.