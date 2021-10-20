Подгорица, 20 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. По новым предварительным данным Центробанка Черногории, за первые восемь месяцев 2021 года общий объем инвестиций иностранных граждан и компаний в Черногорию составил 524,44 миллиона евро, пишет издание Dnevne novine.

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С другой стороны, за тот же период из страны было выведено 210,19 миллиона евро или 40 процентов от общей суммы, то есть объем чистых прямых иностранные инвестиции составили 314,15 миллиона евро.

Данные показывают, что 102,19 миллиона евро было вложено в компании и банки, межфирменная задолженность или заем денег у материнских компаний из-за границы составили 214,36 миллиона евро, 153,15 миллиона евро было потрачено на недвижимость и еще 54,73 миллиона долларов относятся к другим видам инвестиций.

Из 52 стран, для которых указаны инвестиции их граждан в Черногорию, 12 имеют суммы более десяти миллионов, а еще 24 — более одного миллиона евро, в то время как инвестиции из стран, не включенных в список, составляют 9,96 миллионов евро.