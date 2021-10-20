Москва, 20 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве скончались от коронавирусной инфекции 76 человек, сообщает оперативный штаб 20 столичный оперштаб.

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Смертность в столице продолжает увеличиваться. Накануне, 19 октября, зафиксировано 73 летальных исхода, двумя днями ранее — 69. Всего, по данным федерального штаба, в Москве умер 30 381 ковид-пациент.

За сутки в столице выздоровели 4157 заболевших, всего смогли победить болезнь более полутора миллионов человек.