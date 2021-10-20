Москва, 20 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Часть населения России становится все более радикальными противниками вакцинации от коронавируса. Об этом 20 октября заявил президент исследовательского центра «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам социолога, в начале пандемии ситуация была иной. Жители России реагировали на происходящее примерно как и жители других стран. Но со временем общество начало делиться на два противоположных лагеря.

«Было видно, что большинство не понимает, что происходит, но какая-то часть поддерживает действия властей, какая-то нет», — сказал эксперт.

Но если в ряде стран поддержка действий властей росла, то в России ситуация развивалась по другому сценарию.

«За эти полтора-два года поляризация только нарастает. Есть часть людей, которые верит в то, что говорят и стараются делать то, о чем говорят, и есть часть людей, которая агрессивно воспринимает попытки навязать вакцинацию. Картина сегодня такой неуправляемости, информационного хаоса. Это всё привело к тому, что мы имеем — вместо поддержки властей в обществе нарастает поляризация», — сказал Милехин.