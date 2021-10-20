Тюмень, 20 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 316 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 309 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 20 октября 2021 года коронавирусом заразились 67 170 человек, выздоровели 57 083 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 20 октября в регионе скончались 2199 пациентов с COVID-19 (на 13 человек больше, чем днём ранее).