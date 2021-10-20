Иркутск, 20 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Иркутской области, где ситуация с распространением коронавируса существенно ухудшилась, развернули свыше четырёх тысяч ковидных коек. Почти 100 из них предназначены для пациентов с тяжёлым течением болезни и сопутствующими осложнениями. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Отмечается также, что 48 медорганизаций региона готовы и уже принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас коечный фонд загружен больше, чем на 80%. Оперативно увеличить коечный фонд готовы в областной клинической и детской Ивано-Матренинской больницах.

Уже полностью перепрофилированы Братские больницы № 5 и № 3, увеличено количество коек в санатории «Юбилейный» и районных больницах. Работают 17 амбулаторных центров диагностики и лечения больных COVID-19.

Также известно, что 400 тонн кислородных концентраторов на 200 тонн медицинского кислорода обеспечили запас. Правильно лечить коронавирусных больных медиков Иркутской области обучили на базе ведущего ковидного госпиталя страны — клинической больницы № 40 Департамента здравоохранения Москвы.

Не останутся без внимания отдалённые и малые населённые пункты, дачные посёлки — туда к пациентам приедут выездные медбригады. Запас лекарственных препаратов и медицинских изделий создан и постоянно пополняется в медорганизациях Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на 20 октября 2021 года число умерших пациентов в Приангарье достигло 5216 человек, причём рекордные 22 из этого числа добавили в сводку за минувшие сутки.

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