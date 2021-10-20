Брюссель, , 12:05 — REGNUM Риски закрытия предприятий в Европе из-за увеличившейся цены на энергию видит Европейская комиссия (ЕК). Об этом 20 октября заявила глава Урсула фон дер Ляйен в ходе пленарной сессии Европарламента.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы ЕК цены на газ являются цикличными, устанавливаются глобальным рынком и одной из причин их нынешнего роста является восстановление мировой экономики, однако они также являются причной роста цен на электроэнергию в ЕС.

«Мы видим, что из-за скачка цен многим семьям сложно сводить концы с концами, а также мы видим компании, которые рискуют закрыться», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что на сегодняшний день Европейский союз слишком сильно зависит от импорта газа.