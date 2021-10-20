Москва, 20 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Россия — очень мощная держава, и в случае военного обострения конфликта в Приднестровье она найдет способы принудить Молдавию к миру. Об этом 20 октября заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия — НАТО

«Как раньше в Южной Осетии, в нашем регионе Россия выполняет мирогарантийную операцию. Формально в случае возобновления боевых действий она просто обязана вмешаться в конфликт и подавить агрессора», — заявил политолог.

«У Приднестровья нет общей границы с Россией, сухопутные силы РФ не смогут прийти на помощь так, как это произошло в Южной Осетии. Но Россия — самая сильная военная держава в мире», — пояснил Шорников.

«Каким образом Россия сможет физически защитить Приднестровье, задумываются, уверен, и в мозговых центрах НАТО. И вряд ли там готовы рисковать», — считает политолог.

«Иначе со стороны Кишинева мы бы услышали совсем другую риторику. Пока же молдавские власти всячески подчеркивают, что урегулирование конфликта будет «мирным» с использованием «дипломатических» средств».