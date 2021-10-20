Вашингтон, 20 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В сети появилось видео с испытаний обновленной версии пикапа Tesla Cybertruck. Видео размещено на канадском портале Drive Tesla.

Drive Tesla Обновленная версия Tesla Cybertruck

Судя по видео, новинка получит традиционные внешние зеркала. Причем у концепта, который был представлен два года назад, вместо зеркал были камеры.

Также модель оснастят полноуправляемым шасси. О том, что Cybertruck получит такое шасси ранее упоминал глава американской компании Илон Маск.

Задние колеса электрокара могут поворачиваться под небольшим углом. Это влияет на маневренность модели на малых скоростях и повышает устойчивость на больших.

Такие же технологии получили конкуренты Tesla Cybertruck — Rivian R1 и GMC Hummer EV.

Ранее Илон Маск сообщил на собрании акционеров, что производство моделей Tesla Roadster и Semi начнется только в 2023 году.

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